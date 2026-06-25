Everything = Energy

Everything = Energy

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Simulfrac'ing

The physics and operational benefits of simulfrac'ing
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Leen Weijers
Jun 25, 2026

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