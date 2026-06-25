Simulfrac'ing

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.71Simulfrac'ingThe physics and operational benefits of simulfrac'ingLeen WeijersJun 25, 202671ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksEverything = EnergySubscribeAuthorsLeen WeijersRecent PostsFrac Innovation, Competition and Consolidation23 hrs ago • Leen WeijersDirect Air Capture (DAC)Mar 25 • Leen WeijersWind's WakeFeb 26 • Leen Weijers"Baseload" Solar's SecretsJan 22 • Leen WeijersMaking Unconventional Competitive - Eagle Ford UpdateJan 15 • Leen WeijersLiberty StrongJul 22, 2025 • Leen WeijersBringing the Frac to the Hydrocarbon MoleculeApr 15, 2025 • Leen Weijers